Il Governo punta alle aree Wi-Fi gratuite, Gallinella (5Stelle): "Grande opportunità per i piccoli comuni umbri: ecco come fare"

“Con il Progetto ‘wifi.italia.it’, promosso dal Governo, finalmente sanciamo il processo di modernizzazione digitale di cui aveva bisogno il nostro Paese.”: lo ha affermato il parlamentare 5Stelle, Filippo Gallinella. “Per il progetto sono stati stanziati 45 milioni di euro – prosegue il deputato – che permetteranno di realizzare aree wi-fi gratuite su tutto il territorio nazionale in maniera libera e diffusa, a cui accedere dopo aver scaricato l’apposita App. Si tratta di un’occasione unica per i Comuni italiani, inizialmente con popolazione inferiore a 2mila abitanti, per poi estendersi, nella seconda fase, a tutti al fine di superare l’isolamento digitale e fermare lo spopolamento, permettendo così maggiore accessibilità, trasparenza e nuova cittadinanza".

I Comuni potranno fare richiesta di punti wi-fi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito ‘wifi.italia.it’. "Tutto questo – ha concluso Gallinella – significa dare la possibilità a territori in difficoltà, come ad esempio quelli colpiti dal sisma del 2016, di rinascere poiché il nostro obiettivo è quello di continuare a sostenere la crescita e lo sviluppo tecnologico in ogni area del Paese, nell’ottica della creazione di una vera Smart Nation”.