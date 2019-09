Governo Conte bis con Pd e M5s appeso al voto su Rousseau: "Ci atterremo alla decisione degli iscritti"

Domanda: "Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Per la risposta bisognerà aspettare domani, martedì 3 settembre, dopo le 18. A darla saranno gli iscritti, perché sarà il giorno del voto sulla piattaforma Rousseau per varare (o no) il Governo Conte bis, con Pd e Movimento 5Stelle.

Governo Conte bis con Pd e M5S, il voto su Rousseau

Si vota. A spiegare la situazione è il deputato pentastellato umbro Filippo Gallinella: "Nella giornata di domani, dalle ore 9 alle 18, si svolgerà la consultazione online sulla piattaforma Rousseau per decidere se il Movimento 5 Stelle debba far partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte". E ancora: "Potranno partecipare tutti gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato, e il programma di governo negoziato con il Pd sarà consultabile online".

Un voto che per Gallinella è vincolante: "Il voto su Rousseau rappresenta il volere degli iscritti che rappresentano da sempre l’anima del Movimento ed è parte integrante dei nostri processi decisionali: il loro orientamento prevalente quindi diventa, com’è naturale che sia, la scelta di tutto il M5S. Non è un vezzo – prosegue Gallinella – ma uno strumento che la nostra comunità politica si è dato per far arrivare nelle istituzioni la voce dei cittadini: è bene ricordare che ogni eletto, dai Comuni all’Europarlamento passando per Regioni e Camere, è un portavoce di queste istanze. È stato così con l’elezione del Presidente della Repubblica e quando si è trattato, poco più di un anno fa, di approvare il contratto di governo per la nascita dell’Esecutivo uscente e sarà così per la votazione in relazione al prossimo eventuale Governo".

E poi c'è la questione del programma. Ancora Gallinella: "Abbiamo lavorato intensamente in questi giorni per definire un programma di governo nell’esclusivo interesse degli italiani e per cambiare il Paese, è fondamentale concentrarsi sui temi: tutela dell’ambiente, lotta agli sprechi della politica, taglio del numero dei parlamentari, riforma della giustizia e tante altre priorità. Siamo gli unici ad aver iniziato a basare la nostra azione su questo, affrontando i reali problemi degli italiani e del Paese. Per questo, nel pieno rispetto di tutte le prerogative e procedure costituzionali – conclude Gallinella – il nostro organo decisionale finale nelle fasi più importanti per il destino dell’Italia rimane e rimarrà sempre lo stesso, gli iscritti, e ci atterremo alla loro decisione".