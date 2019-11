Regione Umbria: la Tesei elenca le priorità, i primi compiti degli assessori, Coletto già operativo in missione

Prima riunione di Giunta per la Governatrice Donatella Tesei e i suoi assessori, oggi, a Palazzo Donini. Tutti hanno già fatto i compiti a casa dato che, dopo una consultazione veloce con gli uffici, hanno già messo in cartella scadenze e primi criticità da affrontare. Quelle più urgenti sono ovviamente la ricostruzione della Valnerina terremotata e la situazione difficile, economicamente parlando, del servizio di trasporto regionale dove l'agenzia unica diventa, giorno dopo giorno, fondamentale per recuperare risorse e programma il futuro prossimo del servizio.

La Governatrice ai giornalisti ha riservato poche parole, serve concentrazione e lavoro immediato: “Come sapete sono diverse le questioni che dobbiamo affrontare, dalla questione ricostruzione, alla sanità, dai trasporti all’organizzazione interna degli uffici regionali. Insomma abbiamo molto da lavorare”.

Tutti gli occhi erano puntati, per questa prima, sull'assessore regionale alla Sanità, Welfare e Politiche Famiglia e Immigrazione, Luca Coletto, il supertecnico giunto dal Veneto con tanto di bandiera leghista al seguito dopo anni di collaborazione con il Governtatore Zaia e un anno da sottosegretario (con diverse visite operative in Umbria). Ma per lui niente foto di rito, niente prima riunione.

Smontate subito le prime polemiche - politiche - sulla sua assenza. Coletto era a Perugia, sua nuova residenza, ma intorno alle 8 di questa mattina si è recato a Firenze per un incontro operativo sul “Piano salute” nazionale, di tutti gli assessori alla sanità delle Regioni italiane. Presenti gli altri assessori: il vice Morroni, Fioroni, Melasecche e Agabiti Urbani. La presidente Tesei ha colto l’occasione anche per esprimere vicinanza e solidarietà verso le popolazioni dell’Albania colpite dal grave terremoto di ieri ed ha assicurato che la Regione Umbria, se richiesta di intervenire, non farà mancare il sostegno della Protezione civile regionale.