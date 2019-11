Giunta regionale, Salvini annuncia: "Entro sabato l'esecutivo della presidente Tesei"

La giunta Tesei sarà pronta per sabato. Anzi, sabato sarà presentata in occasione dell'evento in programma per le 14.30 alla Città della Domenica a cui prenderà parte Matteo Salvini.

Lo ha annunciato lo stesso Salvini, oggi, martedì 19 novembre, a Terni. All'Hotel Michelangelo la conferenza stampa insieme al segretario regionale del Carroccio, Virginio Caparvi, e al commissario ternano Saltamartini.