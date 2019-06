GIano dell'Umbria, il sindaco più giovane dell'Umbria fa la cosa giusta: si taglia lo stipendio e azzera altre spese

E' partita l'operazione risparmio sulla spesa pubblica nel comune di Giano dell'Umbria dopo l'elezione del neo sindaco Manuel Petruccioli, centrodestra più civici, e la messa in campo della sua Giuna. Petruccioli si è subito tagliato lo stipendio da sindaco: ovvero il 10 per cento che equivale a 195 euro al mese. Inoltre, sempre in fatto di tagli, in attesa della riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali, il sindaco ha assunto temporaneamente anche l’incarico di responsabile del settore amministrativo, producendo in tal modo un risparmio per l’ente in relazione alle indennità di posizione e di risultato spettanti a tale posizione apicale. Si risparmierà anche in segreteria sul fronte degli uffici stampa previsti per legge.

La presenza del giornalista, oggi anche vice-sindaco, Jacopo Barbarito consentirà all’ente di avere a disposizione una figura in grado di supervisionare l’attività di informazione e comunicazione, senza alcun esborso aggiuntivo per le casse comunali.

Tutti i soldi risparmiati - solo dall'indennità si ricavano oltre 2mila euro - saranno rinvesti in città. Una goccia ma che di questi tempi di tagli agli enti locali e crisi delle famiglie, appare come una piccola sorgente. Giano dell'Umbria, dopo le elezioni 2019, vanta anche due primati regionali: ha il sindaco più giovane con i suoi neanche 30 anni ed il vice-sindaco Barbarito in fatto di percentuale di preferenze è il più votato nel rapporto voti personali, voti lista.