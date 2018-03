Flash - Partito Democratico sull'orlo di una crisi di nervi: Leonelli si dimette da segretario regionale

La decisione era nell'aria dopo la storica sconfitta del Pd in Umbria che ha perso tutti e 5 i collegi uninominali dove ha fatto cappotto il centrodestra. Sconfitto sul fronte elettorale - battuto da Emanuele Prisco, Fratelli d'Italia - anche il segretario regionale del Pd Giacomo Leonelli che questa mattina - la conferenza è in corso - ha annunciato le sue dimissioni convocando la direzione regionale la prossima settimana per analizzare il voto e trovare una formula per ripartire. Leoneli resterà al suo posto in consiglio regionale.

(aggiornamento nel corso della giornata)