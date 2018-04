Che vergogna! Il 5 Stelle pubblicano le carte sui controlli alla differenziata: in alcuni uffici comunali si mischia di tutto

Da una parte c'è l'amministrazione comunale che spinge verso una raccolta differenziata sempre più capillare dall'altra però ci sono i dipendenti del Comune che ripulendo alcuni uffici, dove lavorano, fanno un po' come gli pare. Facendo un mischietto senza senso e a quel punto da inviare in discarica. La denuncia arriva direttamente dal Movimento 5 Stelle che ha pubblicato la lettera del dirigente comunale che richiama all'ordine tutti dopo le fotografie e i report consegnati dalla Gesenu-Gest che controllando i sacchetti ha individuato molte irregolarità. I controlli sono stati effettuati a metà marzo e la direttiva del dirigente porta la data del 21 marzo."Nei giorni 9 e 15 marzo si evince chiaramente che nei sacchi neri destinati alla raccolta del secco residuo oltre che nei sacchi blu per la carta, sono presenti rifiuti di diversa natura come imballaggi in plastica, bicchieri e piatti, carta di diversi tipi e persino residui di cibo".

"Comportamenti inaccettabili ed in totale contrasto con le regole della raccolta differenziata attivate dall'amministrazione comunale". Nel mirino dei controlli della Gest-Gesenu ci sono i palazzi comunali Palazzo Grossi e la sede comunale di Via Oberdan. Il dirigente Piro, scrivendo a tutti i vertici della macchina pubblica, ha chiesto che tutto il personale sia informato sui fatti e sia istruito sulle regole. In più ha chiesto alla Gest-Gesenu di verificare la presenza di raccoglitori per la differenziata in ogni struttura. Quello che un po' sorprende è che la diffenziata è attiva dal 2010 per l'area dell'acropoli... dopo 8 anni qualcuno non ha ancora capito cosa mettere nei sacchi colorati.

