Genova, crollo del ponte Morandi: giornata di lutto nazionale. Porzi: "Cordoglio per le vittime"

"Cordoglio per le tante vittime e per quanti soffrono le conseguenze del terribile evento di Genova. Vicinanza e solidarietà alle istituzioni della Regione Liguria e alla città di Genova. Maggiore senso delle istituzioni da parte di tutti nell’affrontare problematiche così terribili". Parole della presidente del consiglio regionale dell’Umbria, Donatella Porzi in occasione della giornata di lutto nazionale e dei funerali di Stato.



E ancora: "Di fronte a una tragedia di così grandi proporzioni che evidenzia in maniera drammatica la debolezza, la pericolosità e la criticità del sistema infrastrutturale italiano – avverte Porzi – deve prevalere in tutti noi, rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche, la necessità di dare la precedenza a una concreta e utile discussione pubblica, in cui ciascuna parte, maggioranza di governo e opposizioni, sia impegnata a confrontarsi su quanto occorre fare, a livello politico e normativo, per contribuire alla soluzione di questo grave problema nazionale".

La presidente del consiglio regionale spiega che "il miglior modo per rendere un omaggio alle vittime sia dimostrare la presenza concreta e attiva delle istituzioni, tutte impegnate, ciascuna nella sua parte e nei propri ruoli, a rendere più sicuro ed efficiente il nostro sistema infrastrutturale. Perché – conclude Porzi – non è certo con le polemiche spesso inappropriate alla gravità di quanto accaduto, di cui si sono resi protagonisti molti rappresentanti istituzionali, anche con responsabilità di primo piano, che si può contribuire a restituire ai cittadini quella fiducia nello Stato che soltanto l’autorevolezza dei suoi rappresentanti può rendere più salda".