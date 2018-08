Genova, crolla ponte dell'autostrada A10. Marini: "Silenzio per le vittime e vicinanza ai familiari"

Chiede "silenzio per le vittime" e "rispetto per il lavoro dei soccorritori". La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, affida a Facebook il suo messaggio di vicinanza per la città di Genova dopo il crollo del ponte Morandi dell'autostrada A10.

Scrive la governatrice dell'Umbria: "Silenzio per le vittime e vicinanza ai familiari. Rispetto per il Lavoro dei soccorritori, centinaia di professionisti , vigili del fuoco, sanitari, forze dell'ordine , protezione civile ..... vicinanza alle comunità colpite e alle istituzioni che stanno coordinando i soccorsi".