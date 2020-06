Gareggia e il tweet 'omofobo' diventano caso politico: "Salvini, ti pare normale tutto ciò? Lo caccerai?"

Messaggio rimosso da Twitter e un sindaco umbro nella bufera. Il primo cittadino di Cannara, Fabrizio Gareggia, è nel cuore del tornado per l'uscita "Chi era quello del PD che ha fatto lo sbiancamento anale? Lo cercano quelli del #BlackLivesMatteritaly" cancellata dal social dopo le segnalazioni degli utenti.

"Se questo è un sindaco - scrive il consigliere regionale del Pd Tommaso Bori su Facebook - Prosegue, ahinoi , la sfilza di uscite imbarazzanti della destra umbra, che continua a dare una brutta immagine della nostra bella Regione. Cambiano i soggetti ma restano i metodi penosi, quelli di chi approccia con arroganza e superficialità argomenti che invece meriterebbero serietà, rispetto ed approfondimento".

"Costui fa il Sindaco (è della Lega) in provincia di Perugia", scrive l'avvocato Cathy La Torre. E chiama in causa Matteo Salvini: "Ti pare normale tutto ciò? Lo caccerai vero? Mi auguro che i suoi concittadini sappiano punirlo come si deve alle prossime elezioni, sperando si dimetta il più presto possibile".

Il sindaco, su Facebook, rispondendo a un utente, scrive: "Questa foga antirazzista si sta ripiegando su se stessa e sta ridicolizzando un tema che dovrebbe invece essere affrontato diversamente. Il post era ironico, ma evidentemente è tollerata solo l'ironia di Vauro".