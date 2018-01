Frecciarossa Perugia-Milano, a che punto siamo? Galgano: "Dalla Regione nessuna notizia o promozione..."

Va bene l'annuncio e la conferenza stampa in pompa magna, ma a che punto siamo con il Frecciarossa Perugia-Milano? A domandarlo Adriana Galgano, deputata di Civici e Innovatori-Energie per l'Italia, torna sul dibattito relativo all'allaccio dell'Umbria all'Alta velocità. “Il 20 dicembre Regione e Trenitalia hanno presentato l'accordo per l'avvio della sperimentazione dell'Alta velocità in Umbria. Secondo quanto annunciato, dai primi giorni di febbraio da Perugia dovrebbe partire il Frecciarossa diretto a Milano che poi proseguirà fino a Torino: le corse saranno sette giorni su sette con partenza da Fontivegge alle 5.13 per arrivare nel capoluogo lombardo alle 8.30. Il rientro è previsto alle 18.45 con arrivo a Perugia alle 22.18. Una notizia assolutamente positiva - sottolinea Galgano - per l'Umbria e una proposta che noi di Civici e Innovatori abbiamo avanzato e sostenuto fin dal 2015. Tuttavia, a venti giorni dalla partenza del primo convoglio veloce dai binari perugini, tutto tace".



E ancora :"Nessuna notizia arriva dalla Regione in merito alla data precisa in cui verrà avviato il servizio né tanto meno si hanno informazioni sul piano di promozione dei Frecciarossa Perugia-Milano. Promozione che è indispensabile – torniamo a ricordare – perché una volta ottenuto, il treno poi va riempito, se vogliamo che non sia un semplice spot".

“Chiediamo, quindi, alla Regione di convocarci – prosegue – per fare il punto sullo stato dell'accordo con Trenitalia e per avere notizie in merito ad un eventuale interesse da parte di altri operatori a collegare la nostra regione con il Nord o il Sud del Paese. Inoltre, dobbiamo lavorare tutti per mettere in campo un serio piano di marketing territoriale che ci renda più attrattivi e una serrata campagna promozionale sul nuovo collegamento Frecciarossa con Milano. E', quindi, indispensabile che collaboriamo tutti per il successo di questa importante iniziativa”.