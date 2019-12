La verità sul Frecciarossa Perugia-Milano: servizio potenziato e cambia solo l'orario (invernale)

Frecciarossa da Perugia a Milano cassata dalla Giunta Tesei per mancanza di risorse. E giù diluvio di critiche e commenti. Peccato però che, come si sapeva già da alcune settimane da ambienti di federalberghi umbria e dai vertici di Ferrovie dello Stato, non solo la corsa mattutina dell'Alta Velocità era stata confermata - seppur la mancanza di risorse per il trasporto pubblico è e resta preoccupante - ma si sta lavorando per un servizio giornaliero che di mattina dovrà portare i passeggeri da Milano a Perugia. Obiettivo: non solo portare gli umbri al nord, ma intercettare anche turisti dalla Lombardia e Piemonte.

Ora la smentita ufficiale del mancato finanziamento del Frecciarossa arriva direttamente dalla Regione, dopo le dichiarazioni preoccupane - ma per i fondi in generale al settore - del neo-assessore Enrico Melasecche: "In merito al Frecciarossa che collega Perugia con Milano e Torino va precisato che il servizio è stato confermato" e ancora si legge nella nota della Presidente Tesei "si stanno studiando soluzioni che possano offrire un servizio il più funzionale possibile alle esigenze dell’utenza". "Appare evidente che, oltre al Frecciarossa per Milano e Torino, vi è la necessità di una serie di connessioni veloci e dirette verso mete e snodi ferroviari cruciali come Roma e Firenze".

I colloqui sono già partiti tra Fs e Regione dell'Umbria. Anche la mancata prenotazione è stata una approssimativa interpretazione infatti, come accade tutti gli anni, il 16 dicembre fino a marzo entra l'orario invernale: con cambi di orari e destinazioni (con fermata a Milano Porta Garibaldi, Rogoredo e Rho-Fiera). Ecco perchè al momento non si può prenotare come confermato a Perugiatoday.it dall'ufficio stampa di Trenitalia.