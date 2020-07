Cresce la famiglia di Fratelli d'Italia in Umbria: aderisce anche il vice-sindaco di Giano

"Accogliamo con entusiasmo l’adesione di Jacopo Barbarito a Fratelli d’Italia, che qualifica ulteriormente la presenza e il radicamento del nostro movimento politico nel consiglio della Provincia di Perugia e nel Comune di Giano dell’Umbria". È quanto dichiarano il portavoce regionale e provinciale del partito di Giorgia Meloni, Franco Zaffini ed Emanuele Prisco.

“Torno nella casa della destra italiana”, ha commentato Barbarito, dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi con la presidente del movimento, Giorgia Meloni. Barbarito, giornalista, consigliere comunale di minoranza a Giano dell’Umbria (2014-2019), ricopre ora i ruoli di vice sindaco di Giano dell’Umbria e consigliere provinciale, dove è sempre risultato il primo degli eletti per numero di voti in entrambe le liste civiche di centrodestra in cui è stato candidato.

