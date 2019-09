Elezioni Regionali, Fratelli d'Italia cresce: due consiglieri regionali aderiscono al partito della Meloni

Fratelli d'Italia dell'Umbria non cresce solo nei sondaggi - a livello nazionale intorno all'8% e in Umbria dato al 10% - ma anche in termini di adesioni pesanti: amministratori, dirigenti politici e delle categorie sociali e produttive. Questa mattina il capogruppo dei deputati, Francesco Lollobrigida, capo anche dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni, insieme al coordinatore regionale Franco Zaffini, ha annunciato il passaggio di due consiglieri regionali di area di centrodestra: Sergio De Vincenzi - eletto nella lista dell'allora candidato del centrodestra Claudio Ricci - e il ternano Emanuele Fiorini, ex uomo delle preferenze nella Lega Umbria. Entrambi saranno candidati alle prossime elezioni regionali.

I due consiglieri regionali da tempo si erano avvicinati a Fratelli d'Italia presentendo spesso in assemblea documenti congiunti. Altre adesioni, come anticipato dal senatore Prisco, sia in provincia di Perugia che a Terni, saranno annunciate nei prossimi giorni. Fratelli d'Italia ha lanciato anche un invito agli umbri indignati per il nuovo Governo "non eletto dal popolo": il 9 settembre tutti a Roma per la manifestazione di protesta indetta da Giorgia Meloni in piazza Montecitorio alle ore 11. L'evento di destra è previsto proprio nel giorno della fiducia al Governo Pd-5Stelle.