Consiglio regionale, i primi capigruppo nominati: Fratelli d'Italia ha scelto

Il consigliere regionale Eleonora Pace sarà il capogruppo di Fratelli d’Italia nell’Assemblea legislativa della Regione Umbria. Lo ha deciso il Gruppo consiliare neo eletto per l’XXI Legislatura, formato, oltre che dalla stessa Pace, da Marco Squarta. Pace, che è anche capogruppo di FdI al Consiglio comunale di Narni, procederà ora agli adempimenti per la costituzione formale del gruppo. “Ora – dichiara Pace – ci metteremo subito al lavoro per realizzare concretamente quel cambiamento richiesto dai cittadini con forza nelle elezioni del 27 ottobre”.