Fratelli d'Italia torna alla carica e chiede più spazio nella giunta Tesei

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, torna a chiedere un posto per Fratelli d'Italia nella giunta Tesei (l'assessore Michele Fioroni, quindi, non è in quota FdI) forte di un risultato che supera il 10% del gradimento tra gli elettori umbri.

Le parole di Giorgia Meloni risuonano velocemente da Roma, dove si è svolta ieri la riunione dell’esecutivo del partito, fino a Palazzo Donini, nella sala della presidente Donatella Tesei. Meloni si è soffermata sul caso Umbria e su una sorta di "ingiustificata ostilità" nei confronti di Fratelli d'Italia che è il secondo partito dell'alleanza che ha portato alla vittoria in Umbria.

"Il nostro partito prende più del 10%, ma non ha nemmeno un assessore, mentre lo esprime la lista della presidente che ha preso il 3%" ha detto Giorgia Meloni, riferendosi all'assessorato andato a Paola Agabiti. Una dichiarazione di "sfiducia", indiretta, anche nei confronti dell'assessore Michele Fioroni.

Insomma, acque agitate nel centrodestra che ha strappato l'Umbria al centrosinistra da quando esistono le Regioni? Staremo a vedere.