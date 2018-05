Striscioni di Forza Nuova davanti ai sindacati, il Pd attacca: "Basta intimidazioni fasciste"

Prima i sindacati, ora il Pd di Perugia con i consiglieri comunali Tommaso Bori e Sarah Bistocchi: "Gli striscioni affissi dall’organizzazione neofascista Forza Nuova davanti alle sedi di Cgil e Cisl rappresenta una vile azione intimidatoria che non può lasciare indifferenti la città, le istituzioni e le forze dell’ordine".



E ancora: "Quanto avvenuto la notte scorsa è figlio di un clima di odio e di delegittimazione dei corpi intermedi che si sta diffondendo nel Paese e, purtroppo, anche nella nostra città. Un attacco di questa portata contro chi rappresenta e tutela milioni di lavoratori e la loro dignità, contro chi attivamente si batte contro gli incidenti e le morti sul lavoro, è un attacco al cuore stesso della nostra democrazia che non deve essere lasciato impunito".

Per i due consiglieri comunali del Pd "da sempre i sindacati rappresentano nel nostro Paese un argine e un baluardo contro le recrudescenze autoritarie e squadriste, e non è un caso che proprio contro di loro si siano scagliati questi figuri dalla marcata fede fascista che hanno affisso striscioni intimidatori e infamanti nei luoghi della loro rappresentanza. Desta preoccupazione e allarmismo un clima avvelenato come questo, che rischia di riportare il nostro Paese in un baratro, quello della violenza politica, da cui si sperava ormai essere usciti". E anche: "Esprimiamo la nostra solidarietà alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti, ai lavoratori e agli iscritti, colpiti nella loro dignità e nel loro ruolo di interlocutori in un mondo sempre più difficile, quello del lavoro. Siamo certi che la cittadinanza farà muro contro le azioni intimidatorie di un gruppo di fanatici e facinorosi ormai fuori dal tempo e dalla storia. Auspichiamo che le forze inquirenti provvedano a mettere in campo tutti gli strumenti in loro possesso per individuare gli esecutori materiali del grave gesto intimidatorio e gli eventuali mandanti, e che provvedano a vigliare maggiormente per il futuro. Crediamo sia anche arrivato il momento in cui gli Organi Territoriali di Governo e il Ministero degli Interni provvedano a sciogliere gruppi e gruppuscoli di chiaro stampo fascista al fine di dare completo adempimento alla Carta costituzionale e alle leggi della Repubblica".