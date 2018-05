Blitz di Forza Nuova, striscioni davanti alle sedi di Cgil e Cisl: "Atto intimidatorio fascista"

Due striscioni di Forza Nuova sono stati affissi nella notte davanti alle sedi di Cgil e Cisl a Perugia. E arriva la denuncia dei sindacati: "Striscioni analoghi, sempre firmati dal gruppo neofascista, sono comparsi in contemporanea davanti a sedi sindacali anche in altre città italiane. Si tratta dell’ennesimo atto intimidatorio fascista contro le organizzazioni sindacali che non può essere sottovalutato", affermano in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria e di Perugia. “Per di più - proseguono - evidentemente siamo di fronte ad un’azione studiata a livello nazionale e coordinata in varie città italiane ,visto che striscioni simili sono apparsi nella notte a Napoli, Torino, Bergamo, Como, Ravenna e probabilmente in altre città di cui non abbiamo ancora notizia”.

"Come se non bastasse - aggiungono i tre sindacati - l’organizzazione di estrema destra lancia una provocazione inaccettabile su un tema troppo serio e drammatico, quello della sicurezza sul lavoro, che, come noto, è al centro del nostro impegno e della nostra azione quotidiana, per fermare la strage, che, ricordiamo, colpisce indistintamente tutto il modo del lavoro”.

I sindacati hanno subito informato dell’accaduto le forze dell’ordine e l'Osservatorio regionale antifascista: “Non ci lasceremo di certo intimidire da questi gesti - concludono Cgil, Cisl e Uil - e continueremo a svolgere la nostra azione di rappresentanza di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori umbri, che evidentemente dà tanto fastidio ai fascisti di Forza Nuova”.