Elezioni regionali, Forza Italia vuole risalire e schiera Romizi per tutti gli eventi e candidati

Il futuro di Forza Italia, a livello nazionale, ancora non è certo. In Umbria invece gli amministratori, i nomi pesanti e i giovani del partito hanno voluto metterci la faccia (e sperano anche i voti) sia per far risalire in fatto di percentuali (e di eletti) la lista per le regionali che contribuire prima alla vittoria e poi al governo della Regione con la senatrice Donatella Tesei.

La campagna elettorale sta entrando nel vivo e la coordinatrice regionale Catia Polidori ha chiesto all'uomo forte di Fi, uno dei sindaci più votati, Andrea Romizi di essere il volto, il modello e l'idea di buon governo da presentare agli elettori il prossimo 27 ottobre. Il sindaco di Perugia ha accettato e quindi sarà presente ad eventi, comizi e agli incontri pubblici della coalizione. Obiettivo: tornare almeno al 10%.

"La campagna è capillare - ha scritto la senatrice Modena, responsabile degli enti locali per Fi - con Andrea Romizi in prima linea per Forza Italia che partecipa alle iniziative rappresentando plasticamente il rinnovamento di Forza Italia, un rinnovamento che parte proprio dal suo modello di ammistrazione e dalla sua popolarità. E' la prima volta che tutti i candidati hanno lo stesso slogan #Farebene: una risposta pacata e di "normalità" dopo i tanti traumi che hanno subito i cittadini umbri, una risposta che guarda al concreto".

Gli appuntamenti: Con lo slogan #Farebene i candidati di Forza Italia per le regionali si muovono compatti, aprendo le rispettive campagne elettorali. Oggi a Norcia Arianna Verucci, con il Sindaco Nico Alemanno e la Coordinatrice Catia Polidori apre la sede elettorale alle 11 nel luogo simbolo della Piazza San Benedetto. Sempre oggi alle 17.30 a Umbertide in Via Bovicelli Annalisa Mierla inaugura la sua sede, con Andrea Romizi e Catia Polidori.

Lunedì alle 20 il Sindaco di Bettona Lamberto Marcantonini presenta la sua candidatura al ristorante Il Passaggio a Bettona. Giovedì 10 ottobre alle 20.30 al ristorante Dolce Vita a Perugia Laura Buco apre la campagna elettorale con Andrea Romizi e l'On. Alessandro Cattaneo. Sarà presente anche Edoardo Gentili, 22 anni, il più giovane candidato delle liste di centro destra