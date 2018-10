Fontivegge, il Governo pronto a scongelare i fondi: "salvi" i 16 milioni per la riqualificazione

A volerla leggere elettoralmente è una dote pesante con una stella di neutroni. La mozione di Lega e Movimento 5Stelle al Senato riaccende la speranza per Fontivegge e per i 16 milioni di euro. Approvata a maggioranza a Palazzo Madama, impegna il Governo Conte a finanziare i Comuni con i progetti esecutivi già approvati per il Bando Periferie nella legge di bilancio 2019. Ottocento milioni da scongelare.

E Perugia, grazie al lavoro della giunta Romizi, che ha approvato per tempo tutto quello che c'era da approvare, c'è. Fontivegge può tornare a immaginare il proprio futuro. L'atto è puramente politico, per il momento, ma la via è quella giusta: "È un primo passo - spiega il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro - . Un riconoscimento, che aspettavamo, alla battaglia che come associazione dei Comuni abbiamo condotto. Quando l’ho incontrato la settimana scorsa, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti mi aveva assicurato che durante la discussione delle mozioni in Senato ci sarebbe stata una presa di posizione che andava nella direzione del ripristino dei fondi per le periferie”. E ancora: “Non ci sfugge che non siamo ancora davanti a una norma o una circolare interpretativa e che i lavori continuano a essere bloccati. Tuttavia la presa di posizione politica dei partiti che sostengono il governo c’è e ci aspettiamo che ad essa, ora, segua lo sblocco dei finanziamenti. Questa mozione è un primo passo concreto per ristabilire le naturali e necessarie relazioni istituzionali tra governo e Comuni”.

E visto che nel 2019 a Perugia si vota, la Lega incassa da subito il gettone e tira due mattonate al Pd: “Il Governo del Cambiamento ha stanziato i soldi necessari per la riqualificazione delle periferie perugine attraverso una mozione che vede il capogruppo Massimiliano Romeo primo firmatario e sottoscritta anche dai senatori umbri Luca Briziarelli e Donatella Tesei – ha precisato il segretario della Lega di Perugia, Gianluca Drusian. – Questo atto rappresenta una vittoria per il nostro territorio e mette a tacere tutte le voci strumentali sul lavoro portato avanti dal Governo del Cambiamento, sempre ben predisposto all’ascolto delle esigenze cittadine e dei singoli territori. Come Lega intendiamo ringraziare i senatori Briziarelli, Tesei e Pillon che con umiltà e passione per la nostra Regione hanno dato una risposta concreta alla città di Perugia e di fatto, risolto un problema fin troppo strumentalizzato da un Pd alla deriva che solo oggi si accorge dell’emergenza periferie dopo aver debilitato i comparti sicurezza e soccorso pubblico con tagli e ridimensionamenti che rendevano difficile se non impossibile qualsiasi sfida al terrorismo, alla criminalità, alle emergenze".