Omicidio a Fontivegge, Leonelli (Pd): "Basta con la propaganda facile del centrodestra"

L'accoltellamento di Fontivegge riporta in auge la questione (mai sopita) del Bando Periferie, congelato dal Governo con il Milleproroghe. E dal Pd vanno all'attaco del centrodestra, prima, e del governo Lega-M5s poi. Ci pensa il consigliere regionale Giacomo Leonelli: “Basta con le facili promesse, basta con le proposte ad effetto, basta con le sterili polemiche politiche cui ci hanno abituato quelli che adesso non riescono neppure a sbloccare le risorse per i progetti di riqualificazione”.

E ancora: “In poche parole – prosegue Leonelli – basta con la propaganda facile. Per anni il centrodestra ha cercato capri espiatori nelle passate amministrazioni e nel passato governo e invece a Fontivegge si continua a spacciare e si continua a morire nei piazzali dei condomini, come è accaduto stanotte”.

Poi, l'invito al sindaco Romizi: “Facciamo invece squadra, cominciando dai soldi del bando periferie - conclude Leonelli -. Si tratta di risorse importanti per riqualificare quell'area. Siamo pronti a fare la nostra parte accanto a Sindaco e Giunta Comunale: i partiti del Governo del Cambiamento (Lega e M5s) non possono continuare a far finta di nulla”.