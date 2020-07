Recovery Fund, il deputato 5Stelle Gallinella: “Giornata storica, con Conte riparte l’Italia”

“È stato difficile ma ce l’abbiamo fatta. Il premier Giuseppe Conte è riuscito a strappare un piatto ancora più ricco rispetto alla proposta della Commissione di maggio, che destinava al nostro Paese 173 miliardi": esulta il deputato umbro dei 5Stelle, Filippo Gallinella. “Ora abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia - ha analizzato Gallinella - con forza e cambiare volto al Paese. 209 miliardi andranno all'Italia. Abbiamo conservato gli 81 miliardi a titolo di sussidi e abbiamo incrementato da 91 a 127 i miliardi di prestiti. Anche su questo tema, c'era chi non ci credeva, c'era chi ci ridicolizzava, c'era chi seminava il panico. Alla fine c'è sempre chi, lavorando in silenzio e con serietà raggiunge risultati epocali”.



