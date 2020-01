A Foligno il 2020 inizia all’insegna del taglio delle tasse, il sindaco: "Dalla parte di commercianti e cittadini"

Stefano Zuccarini, neo sindaco di centrodestra di Foligno, lo aveva promesso in campagna elettorale: abbassare le tasse comunali per non penalizzare forze produttive e cittadini già provati dalla crisi economica senza fine in Umbria. Il primo taglio è stato ufficialmente fatto con tanto di delibera approvata in Giunta: l'operazione riguarda la Tosap (Tassa Occupazione Suolo Pubblico). Grazie alla rimodulazione delle fasce, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico viene ridotta drasticamente lungo Corso Cavour con un taglio di oltre il 72% rispetto agli anni precedenti. Per tutto il resto del centro storico, quindi entro le mura (Zona A del P.R.G) è prevista l’applicazione della riduzione dell’8%. Fuori dal perimetro delle mura del centro storico, ovvero dai viali di accesso in città sino alle periferie e le frazioni montane, la Tosap viene sfalciata di circa un quinto, ovvero del 19% sempre a partire dall’anno in corso.

In buona sostanza per tutte le attività di ristorazione e bar costerà meno piazzare sedie e tavoli lungo strade e piazze, ma non solo, la diminuzione delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico si applicherà anche per occupazioni temporanee da parte dei privati, per l’attivazione di cantieri, per il commercio ambulante, per le esposizioni così come per le attività culturali.

“Siamo passati dagli impegni presi in campagna elettorale ai fatti concreti – dichiara il sindaco Stefano Zuccarini – dopo solo un semestre di amministrazione abbiamo subito voluto dare il segnale di una netta discontinuità con il passato, con una consistente diminuzione delle tasse comunali. Su Corso Cavour siamo andati a sanare una discriminazione tanto pesante quanto ingiustificata, che prevedeva una tassazione altissima e spropositata. Per tutto il resto del centro storico – spiega il primo cittadino folignate – andiamo incontro alle esigenze degli operatori ma anche di residenti ed operatori culturali, così come nel resto del territorio comunale, frazioni cittadine e montane per il quale tagliamo di un quinto la tariffa".