Ballottaggio Foligno del 9 giugno: ecco la scheda elettorale (fac-simile), guida su come votare senza sbagliare

Domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 si voterà a Foligno per l'elezione del sindaco della città per i prossimi 5 anni. Non avendo nessun schieramento superato il 50 + 1 dei votanti, la sfida si riduce alle prime due coalizioni che hanno ottenuto più consenso. Quindi gli elettori di Foligno possono scegliere: a) Stefano Zuccarini, centrodestra, appoggiato dalle liste Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la civica Più in Alto (al primo turno il candidato a sindaco ha totalizzato il 44,72 per cento) b) Luciano Pizzoni, appoggiato dal Partito Democratico più civici di centrosinistra. (al primo turno il candidato a sindaco ha totalizzato il 38,2%).

COME SI VOTA: E' FACILE!

METTI UNA X SUL CANDIDATO A SINDACO PREFERITO. NON FARE ALTRI SEGNI PER EVITARE CONTESTAZIONI. UNA SOLA X PER ESPRIMERE IL TUO VOTO. NON VOTARE LE LISTE COME HAI GIà FATTO PER IL PRIMO TURNO. NON SCRIVERE NOMI O PREFERENZE.

