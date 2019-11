FLASH NEWS - Umbria, la Governatrice Tesei non ha ancora firmato i decreti per gli assessori: attesa a Palazzo

Alle 17,30 - nonostante alcuni articoli un po' frettolosi che già circolano sul web - la Governatrice Donatella Tesei non ha ancora firmato i decreti che assegnano deleghe agli assessori scelti. E' comunque certo che stasera tutta la parte burocratica sarà compiuta e così il primo governo di centrodestra più civici avrà ufficialmente inizio. Come già scritto da Perugiatoday.it, la Tesei ha trovato la quadra imponendo il suo schema ai partiti: Morroni Agricoltura-Ambiente, Agabiti Urbani Bilancio, personale; Coletto alla Sanità; Melasecche ai trasporti e infrastrutture; Michele Fioroni sviluppo economico e marketing territoriale. La Governatrice è attesa a breve a Palazzo Donini per la ratifica degli atti e la consegna della lista ufficiale.