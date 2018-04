Fioroni-Paparelli, scontro social: "Ancora con le pagelle a Perugia". "Dal Comune solo annunci"

Post contro post, profilo Facebook contro profilo Facebook, assessore contro assessore, Comune contro Regione, Fioroni contro Paparelli. La domenica politica (non quella sportiva) registra l'ennesimo duello tra Palazzo dei Priori e Palazzo Donini.

L'oggetto del contendere? I progetti, gli investimenti e i fondi dell'Agenda Urbana. Ma se allarghiamo un attimo il campo non è difficile intravedere all'orizzonte il 2019 e il 2020. Le date delle elezioni comunali a Perugia e di quelle regionali. Come diceva Paola Turci: è questione di sguardi, anche in questo caso.

Comincia Fioroni: “Ci risiamo, il lupo sembra perdere il pelo ma non il vizio. Il protagonista di questa surreale vicenda è questa volta l’assessore regionale Fabio Paparelli, quello tanto per capirci che qualche mese fa mi invitò ad occuparmi di politica e non di cose che non conosco quali il marketing. Dopo qualche mese di apprezzato letargo, l’assessore, reduce da una straordinaria settimana di presenzialismo, decide anche lui di dare la pagella a Perugia. L’argomento è sempre quello di agenda urbana e l’Assessore Paparelli bacchetta il Comune di Perugia per improbabili ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento dei target di spesa da parte della Regione entro il 2018, accuse già rimandate al mittente in un mio precedente post del 13 marzo”.

E ancora: “Ricordo all’assessore Paparelli che tale rischio reale, non è imputabile a Perugia, quanto semmai alla ben note vicende di Terni, e che sarà proprio Perugia a doversi fare carico degli obiettivi della città così cara all’Assessore. Ho già ricordato alla giunta regionale come la convenzione, firmata proprio dall’Assessore, sia stata restituita con ben un anno di ritardo e come la stessa Regione abbia dovuto mettere in fila i propri conti e i propri bilanci pluriennali dove non figuravano sufficienti per tutti i Comuni. La invito perciò ad essere più prudente nel bacchettare le persone, si rilassi, tra poco inizierà a Terni Umbria Jazz Spring, da lei così fortemente imposta, si ascolti un pò di Jazz che c’è tanto bisogno di pubblico visto il numero esiguo dei biglietti venduti (ad oggi solo 494 a fronte di 500.000 € di costi).

Capisco caro assessore che siamo già in clima di Derby, e sa bene quanto io sia tifoso, ma non si preoccupi Perugia, su Agenda Urbana è pronta a fare la sua parte e anche quella di Terni, garantendo così il raggiungimento dei target di spesa del 2018”.

A stretto giro di posta (e di post), arriva la risposta dell'assessore regionale Fabio Paparelli: “L’Assessore del Comune di Perugia Michele Fioroni si cimenta in un divertissement domenicale su Facebook tirandomi in ballo su una vicenda che, invece, merita quantomeno maggiore rispetto per i ruoli e per le istituzioni che coinvolge. La colpa che egli mi attribuisce è quella di aver osato scrivere al Comune di Perugia richiamando l’urgenza di velocizzare le progettualità e gli investimenti per l'Agenda Urbana, perché l’Europa ci impone dei tempi contingentati, e non sta ad aspettare i nostri comodi. La verità è che la stessa raccomandazione è stata inviata a tutte e cinque le città che usufruiranno delle risorse di Agenda Urbana, respingo pertanto i suoi tentativi di strumentalizzazione politica. Le risorse messe in campo dalla Regione, 40 milioni di euro per ammodernare Perugia, Terni, Foligno, Spoleto e Castello, mi auguro possano dare alla luce, al più presto, progetti concreti e utili ai cittadini (se penso al flop delle bici elettriche rabbrividisco!)”.



E giù, più cattivo: “Al momento, oltre a qualche annuncio, la Regione ha visto davvero ben poco. Il tema è davvero molto importate e mi auguro che l’assessore Fioroni abbia già in programma di rispondere con i fatti alla Regione e la sua riflessione postprandiale non rimanga una sterile polemica rivolta al sottoscritto perché non è su Facebook che i perugini vedranno la nuova pubblica illuminazione prevista, ad esempio, in Agenda Urbana”.



Infine, il post scriptum al veleno: “I cittadini di Perugia credo debbano preoccuparsi dell’isolamento cui Fioroni li consegna con il suo modo di rapportarsi con le istituzioni? Fossi in Fioroni mi preoccuperei piuttosto di capire chi dai suoi uffici consegna ai media lettere non pubbliche”.

Altro giro, altra corsa. Le prossime pagelle saranno quelle del post derby?