Polemica alla Festa Cipolla, Damaschi: "Salvini? Presenza garbata, zero comizi. Altri politici in passato tra gli stand"

"Non ha avuto luogo nessun discorso politico, comizio e/o in iniziativa elettorale alla quale ci saremmo opposti. Solo una visita personale, per altro garbata e con ironia": Roberto Damaschi, presidente dell'ente, ha voluto precisare questo dopo alcune polemica per la presenza alla Festa della Cipolla a Cannara dell'ex Ministro degli Interni, Matteo Salvini, in tour in Umbria. La più importante - per presenze - festa di un prodotto tipico umbro è stata meta dunque di una visita del leader della Lega ma, secondo l'organizzazione, a titolo personale senza nessun evento politico programmato o improvvisato. Ha visitato gli stand, fatto foto con alcuni presenti e volontari. Non sono mancate anche constestazioni.

Damaschi ha ribadito che "qualora intendano farci visita saranno benvenuti pure gli esponenti di M5S, PD e di tutto l’arco costituzionale alle stesse medesime condizioni. Aggiungo che nel corso degli anni diversi esponenti politici di vari Partiti hanno fatto visita alla nostra Festa senza che ciò abbia significato una condivisione delle idee. Tutti i personaggi che possono dare lustro all’evento sono i benvenuti indipendentemente da idee politiche, religiose, gusti ed orientamenti personali non vietati da leggi e norme.".

Con orgoglio il presidente dell'Ente ha ribadito che la Festa della Cipolla "è movimento apolitico e finché arrivano soggetti cui la Costituzione permette di rivestire un ruolo politico non saremo certamente noi a fare da censura". Le polemiche hanno fatto passare in secondo piano una grande iniziativa che si è svolta ieri a Cannara e riguarda dei bambini del poverissimo e terromato stato di Haiti.

