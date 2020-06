Festa del 2 giugno, il centrodestra manifesta in centro storico: "Delusi dal Governo Conte"

In piazza contro il Governo Conte. Il centrodestra - Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia - manifesta in centro storico contro l'esecutivo giallo-rosso. Cartelli, bandiere tricolori e mascherine.

“Si è trattato di una prova generale – spiegano i segretari regionali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Virginio Caparvi, Franco Zaffini e Andrea Romizi – per quando ci ritroveremo a Roma per un evento nazionale unitario di massa, anche in questo caso in tutta sicurezza, per dare voce al dissenso di quei milioni di italiani delusi dal Governo Conte".

E ancora: "Ritardi nel pagamento della cassa integrazione, promesse mancate alle partite iva, alle imprese e alle famiglie, pessima gestione della fase della ripartenza e a tutto questo si sommano le contraddizioni a cui stiamo assistendo sui temi fondamentali della giustizia e della scuola, solo per fare alcuni esempi. Gli italiani non ne possono più, è arrivato il momento di dire basta”.