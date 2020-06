Fase 3 | I deputati leghisti Caparvi e Marchetti contro il Ministro: "Piano rientro a scuola fallimentare"

"L'ultima esternazione in ordine di tempo del Ministro Azzolina ha del ridicolo". L'attacco porta la firma dei deputati della Lega, Virginio Caparvi e Riccardo Augusto Marchetti, che bocciano su tutta la linea la Fase 3 dell'Azzolina per il ritorno a scuola, anche in Umbria: "Affermare in conferenza stampa il 15% degli studenti devo portarli fuori dalle scuole" equivale a dichiarare il fallimento dei propri obiettivi di far ripartire una scuola per tutti e in totale sicurezza. Vogliamo capire cosa ha fatto il ministro Azzolina in questi mesi per arrivare così impreparata al mese di giugno e non avere ancora risposte efficaci sulla riapertura delle scuole a settembre". I deputati umbri leghisti ribadiscono che la scuola doveva essere il primo pensiero del Governo dopo l'emergenza Covid: "Il primo "motore" che doveva ripartire nel post covid era quello della scuola, ma a causa di un ministro assolutamente incapace e incompetente, invece il comparto scuola è stato ridotto a continue umiliazioni e continue esternazioni senza senso. Non c'è altra soluzione che le dimissioni del ministro Azzolina".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.