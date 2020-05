Fase 2, rivolta contro le regole per bar e ristoranti. Modena: "Linee guida insostenibili"

"È in corso l’incontro delle categorie e dei sindacati dal Ministro Patuanelli per le linee guida Inail e Iss che, di fatto, impediranno la apertura a migliaia di esercizi": lo ha annunciato il senatore di Forza Italia, Fiammetta Modena, che ha accolto l'appello dei ristoratori e bar che contestano le scelte del Governo, per l'ennesima volta.

"Imporre delle regole insostenibili - ha concluso la Modena - travolge il libero esercizio di impresa. Non vorremmo che le linee guida servano solo a mettere in pace la coscienza, dimenticando che sono comunque fonte di responsabilità nel caso di mancata attuazione. In questo momento gli esercenti hanno bisogno di buon senso. Hanno rivolto un appello ai parlamentari umbri: rispondo che faremo di tutto per tutelare chi ha semplicemente voglia di lavorare e guadagnare".