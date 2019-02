Altro che rilancio dell'ex Fcu, la denuncia politica: "Binari nuovi già rotti, altri spariti e treni lumaca"

Che succede nel cantiere dell'ex Ferrovia Centrale Umbra solo in parte oggi percorribile in treno? Il peggio non doveva essere passato con la gestione al gruppo Fs? Secondo il Movimento 5 Stelle la situazione sarebbe giorno dopo giorno sempre più allarmante tra treni lumaca, problemi ai binari e persino navette sostitutive costrette a fermarsi per via di guasti improvvisi.

"Non basta che da Città di Castello a Perugia ci vogliano quasi due ore - ha affermato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Maria Grazia Carbonari - ma a questa situazione allucinante si aggiungono sempre più frequenti intoppi. Solo per citare tre esempi grotteschi, oggi leggiamo che i ‘binari nuovi’ si sarebbero già rotti per un difetto di montaggio, una settimana fa si sarebbe rotto un autobus (facendo perdere ai già esasperati pendolari la coincidenza con un ritardo di due ore) e circa un mese fa sarebbero spariti tre chilometri di binari”.

In questi giorni si sta formando un comitato dei pendolari della Ex FCU per avanzando proposte concrete e realistiche al fine di migliorare la situazione disperata di chi utilizza ogni giorno i treni umbri. Ma per i vertici della Regione tutto va alla grande, secondo i piani. il Movimento 5 Stelle è pronto ad una forte mobilitazione con pendolari e studenti per un nuovo piano serio di rilancio dell'ex Fcu: “Non chiediamo miracoli – conclude - ma onestà intellettuale, con interventi concreti e immediati. Se non verremo ascoltati, annunciamo iniziative in ogni sede per farci notare e far conoscere a tutti una realtà che per troppo tempo è rimasta nascosta sotto il tappeto”.