Ex Fcu, il deputato Marchetti (Lega): “Oggi il tavolo di confronto a Città di Castello con l’Assessore e comitati”

L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16 a Città di Castello presso la Sala Meeting dell’Hotel Le Mura. Un tavolo di confronto organizzato dall’Onorevole della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, per stabilire un dialogo fattivo tra cittadinanza e istituzioni in merito alle questioni legate alla linea ex Fcu. Sarà presente l’assessore regionale ai trasporti della Lega, Enrico Melasecche.

“Oggi, insieme all’assessore Melasecche, - ha dichiarato il parlamentare tifernate della Lega, Riccardo Augusto Marchetti - incontreremo i comitati e le associazioni altotiberine che ormai da anni si occupano dei trasporti. Siamo già al lavoro con l’assessore per fornire risposte celeri ai cittadini dell’Alto Tevere circa la situazione della linea ex Fcu. La vecchia amministrazione regionale non ha mai manifestato il reale interesse di voler risolvere concretamente le problematiche legate al trasporto locale. La tavola rotonda di oggi è soltanto il primo segnale a dimostrazione che questa giunta a trazione Lega ha inaugurato una nuova era per la nostra regione".

"Ci siamo trovati ad ereditare una situazione di degrado assoluto - ha proseguito Marchetti - e siamo consapevoli che ci aspetta un lavoro complesso, ma siamo convinti che con la serietà che da sempre contraddistingue la Lega, riusciremo a restituire alla linea ex Fcu e ai trasporti locali la dignità che gli è stata sottratta negli ultimi anni e saremo in grado di far uscire l’Umbria e l’Alto Tevere dall’isolamento. Con il voto del 27 ottobre - ha concluso l’Onorevole Marchetti - gli umbri hanno dimostrato di voler voltare pagina e noi siamo al loro servizio per restituirgli il futuro che meritano”.