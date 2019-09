Elezioni regionali, Europa Verde lancia per 48 la campagna per reclutare candidati: ecco come fare

C'è posto per te: è lo slogan con il quale Europa Verde Umbria apre da ora e nelle prossime 48 ore la possibilità per le cittadine e i cittadini umbri di candidarsi alla Regionali del 27 ottobre nella propria lista.

"Per proporre la propria candidatura - spiegano i coordinatori del movimento ecologista - basta andare sul sito www.europaverdeumbria.it, condividere il programma ecologista e compilare il form, inviando il proprio curriculum e, eventualmente, un video postato sul proprio profilo Instagram. Entro sabato lo staff di europa Verde Umbria contatterà tutte e tutti i/le candidate, per verificare la possibilità di partecipare alla prossima tornata elettorale in Umbria e chiedere di partecipare a una assemblea generale pubblica dove si deciderà la composizione della squadra".