Scrive "apri le cosce" a Emma Marrone, il consigliere: "È stata un’iperbole"

L'ultimo capitolo sulla vicenda delle offese a Emma Marrone porta la firma di Alice Martinelli. Le Iene, dopo il caso esploso nei giorni scorsi, sono andate in “missione” ad Amelia per incontrare Massimiliano Galli, il consigliere comunale espulso dalla Lega per le frasi con cui ha commentato l’affermazione della cantante salentina (“Aprite i porti”).

“Sono io a decidere quando e come chiedere scusa”, dice Galli incalzato da Martinelli. E poi cerca di spiegare la sua frase. “Quello che ho scritto non è quello che voi pensate. È stata un’iperbole…”. Il servizio si chiude con Galli che sbatte la porta e lascia la Iena col microfono in mano…