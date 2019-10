Elezioni Umbria, è ufficiale: ecco i nuovi consiglieri regionali, tutte le preferenze

Urne chiuse, giochi fatti e posti assegnati. Ecco i nuovi consiglieri regionali dell'Umbria. Dodici seggi al centrodestra, più la presidente Tesei. Sette al centrosinistra, più Bianconi. Ecco tutti gli eletti in consiglio regionale e le preferenze.

Per la Lega entrano Valerio Mancini (6636), Stefano Pastorelli (5951), Valeria Alessandrini (4942), Francesca Peppucci (4878), Paola Fioroni (4791), Daniele Nicchi (4107), Daniele Carissimi (3719), Eugenio Rondini (3662). Per Fratelli d'Italia Marco Squarta (6130), Eleonora Pace (3916). Per Forza Italia Roberto Morroni (2304). Per la lista Tesei Presidente Paola Agabiti Urbani (3110)

Per il fronte d'opposizione, invece, entrano Vincenzo Bianconi, candidato presidente del Patto Civico Pd-M5s eletto consigliere regionale. Per il Pd eletti Tommaso Bori (6484), Simona Meloni (4103), Fabio Paparelli (3846), Donatella Porzi (3837), Michele Bettarelli (3555). Per il Movimento 5Stelle Thomas De Luca (2527). Per la lista Bianconi per l'Umbria Andrea Fora (2139).