Elezioni Umbria, gli eletti in consiglio regionale e tutte le preferenze della lista Tesei Presidente

Ne entra solo una. La lista Tesei Presidente si ferma al 3,93%. Nulla da fare per tanti ex amministratori schierati dalla nuova governatrice dell'Umbria. In consiglio regionale entra solo Paola Agabiti Urbani. Ecco tutte le preferenze.

Paola Agabiti Urbani (eletto) 3110, Francesco Vignaroli 1241, Cristiana Casaioli 1229, Giuseppe Lomurno 1064, Damocle Magrelli 923, Maria Teresa Severini 846, Stefano Ansideri 832, Vittorio Fiorucci 765, Marcello Nasini 736, Maila Rocchi 717, Nando Scarpelli 536, Angelo Dominici 449, Alessandro Betti 286, Fabio Santini 236, Mauro Bosi 166, Antonella Marconi 113, Xhuvane Gjuraj 45, Martina Modernell 33, Danilo Simonetti 16, Paola Cacciarino 14.