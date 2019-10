Elezioni Umbria, Bianconi ammette la sconfitta: "Abbiamo perso, ho perso e mi prendo la responsabilità. Ma rifarei tutto"

“Abbiamo perso, ho perso e mi prendo la responsabilità di questa sconfitta. Ringrazio le donne e gli uomini che hanno messo la faccia con me in questa campagna elettorale con pochi mezzi a disposizione ma con tanto cuore e tanto contenuto": stanco, deluso e anche molto amareggiato (e solo) Vincenzo Bianconi, il candidato del fallimentare Patto Civico (Pd-5Stelle), intono alle 1,15 del 28 ottobre, dal suo quartiere di Ponte San Giovanni, ha ammesso la sconfitta ancora a spoglio in corso.

"Auguri a Donatella Tesei, a cui auguro di essere un governatore forte illuminato. Questa regione ha bisogno che gli assessorati siano occupati da persone competenti e preparate, di risolvere i problemi dell'oggi ma anche di una visione che consenta ai giovani di restare qui e non andare via. Noi ci saremo”.

Poi ha lanciato una opposizione costruttiva: "Noi non siamo all'opposizione, siamo alla proposizione. Ai miei figli, dopo questa esperienza, ribadirò che certe sfide vanno combattute anche se la vittoria è difficile. Noi pensavamo di vincere. Non ero un rincalzo: mi sono sempre sentito la prima scelta. Rifarei tutto".