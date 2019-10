Elezioni Umbria, l'analisi del voto: Salvini e Lega i preferiti da donne, operai, giovani e ceto basso

La Lega è prima ovunque, ma è diventato il partito 'preferito' da donne, operai, giovani, casalinghe e ceto basso. I professionisti, invece, mollano Forza Italia e guardano a Fratelli d'Italia. Gli anziani si dividono tra Carroccio e Pd. L'analisi del voto alle elezioni regionali dell'Umbria dell'istituto di sondaggi Swg con un sondaggio su duemila elettori suddiviso per segmenti sociali indaga il successo del Carroccio.

Sul fronte del voto rosa, il 40% delle donne ha scelto Salvini, il 22% il Pd, il 9% Fratelli d'Italia, l'8% il Movimento 5Stelle e il 6% Forza Italia.

Leghisti primi anche tra i giovani dai 18 ai 24 anni: il 36% ha votato Lega, il 21% Pd, il 14% il Movimento 5Stelle, il 7% Forza Italia, il 5% Fratelli d'Italia. Altro dato importante: astensione al 39%. Per quanto riguarda gli anziani il 34% ha votato Lega, il 29% Pd, il 10% Fratelli d'Italia, il 6% Forza Italia e il 3% Movimento 5Stelle. Tra astensione e voti non validi si tocca quota 50%.

Il ceto medio, invece, si divide tra Lega e Pd. Primo il Carroccio con il 36%, Pd al 23%, Fratelli d'Italia al 10%, M5s al 7% e Forza Italia ferma al 6%. Astensione e voto nulla al 34%.

Poi, sorpresa. Niente più centrosinistra come partito di riferimento. Il ceto basso, secondo l'analisi di Swg, si è affidato al centrodestra: Lega al 41%, Fratelli d'Italia al 17%, Pd al 16%, Movimento 5Stelle al 9%, Forza Italia al 5%. In questo segmento astensione al 47%.

Seconda sorpresa elettorale. Come scrive Swg, "Le tute blu hanno il cuore verde". Gli operai, spiega l'analisi, hanno votato Lega per il 53%. Poi il Pd al 20%, Fratelli d'Italia al 9%, M5s al 5% e Forza Italia al 2%. Professionisti e partite Iva, invece, "freddi con la Lega, attirati da Fratelli d'Italia". In numeri: la Lega colleziona il 31%, Pd al 21%, Fratelli d'Italia al 16%, M5s all'8% e Forza Italia al 7%.

E le casalinghe? Risponde l'istituto di sondaggi: "Quasi la metà è una fan di Salvini, regge solo il partito di Zingaretti". Ovvero: Lega al 47%, Pd al 25%, M5s all'8%, Fratelli d'Italia al 7% e Forza Italia al 6%.