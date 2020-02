Elezioni suppletive 8 marzo, Matteo Salvini in Umbria: il programma degli incontri

Domenica 1 marzo Matteo Salvini sarà in Umbria a sostegno della candidatura di Valeria Alessandrini nella coalizione di centrodestra (Lega Umbria, Fratelli d’Italia e Forza Italia) alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica in programma domenica 8 marzo nel collegio

Umbria 2.

Matteo Salvini e Valeria Alessandrini saranno ad Orvieto alle ore 18, presso il Palazzo del Capitano del Popolo, piazza del Popolo, per un incontro aperto a tutti i cittadini. Seconda tappa a Todi alle ore 21 presso la sala consiliare del Comune di Todi (piazza del Popolo) per un appuntamento, anche in questo caso, aperto alla cittadinanza. In entrambe le occasioni saranno presenti parlamentari, sindaci e amministratori locali delle forze di centrodestra.

“Entrare nell’ultima settimana di campagna elettorale con Matteo Salvini al nostro fianco, assume un significato particolare per la battaglia di libertà che stiamo portando avanti insieme ai cittadini umbri – spiega Valeria Alessandrini – Quando c’è da metterci la faccia per il futuro degli italiani, il Segretario Federale della Lega non si tira mai indietro e lo dimostra ancora una volta in questa occasione. Domenica 8 marzo l’Umbria ha l’occasione di mandare un altro messaggio forte e chiaro al Governo tasse, manette e porti aperti di PD-5 Stelle. Eleggere un senatore umbro del centrodestra alle elezioni di domenica 8 marzo vuol dire, infatti, compromettere ulteriormente l’equilibrio esistente in Senato e mettere all’angolo la risicata maggioranza che ancora sostiene Conte”.