Elezioni suppletive Senato 8 marzo, l'affluenza alle 19: in Umbria ha votato il 12,17%

Affluenza a picco. In Umbria, alle 19, hanno votato per le elezioni suppletive al Senato - per il seggio di Donatella Tesei, ora presidente della Regione - 37.288 persone. Il 12,17% degli aventi diritto. In Provincia di Perugia ha votato il 10,91%, in quella di Terni il 13,20%.

Sono quattro i candidati in competizione, tre donne ed un uomo. Si tratta di Valeria Alessandrini sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia; Armida Gargani (Riconquistare l’Italia); Roberto Alcidi (Movimento cinque stelle) e Maria Elisabetta Mascio supportata da Partito Democratico e Sinistra Civica Verde. I seggi - aperti dalle 7 alle 23 - saranno in totale 509 così distribuiti: 295 in provincia di Terni (di questi 129 in città) e 214 in provincia di Perugia. Complessivamente sono poco più di 306 mila gli aventi diritto, di cui 147 mila uomini e 159 mila donne circa.

Provincia di Perugia: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.