Elezioni, Siamo Gualdo scende in campo: "Gualdo ha bisogno dei gualdesi"

"Gualdo ha bisogno dei gualdesi": con questo slogan la lista civica SiAmo Gualdo - ha movimentato gli ultimi due mesi le pagine facebook locali mettendo in mostra "la decadenza della città - ha inviato la popolazione a partecipare al primo incontro pubblico del movimento civico per discutere il programma, raccogliere sostenitori e allo stesso tempo trovare i candidati per presentarsi alle elezioni di maggio.

I civici anti-giunta del sindaco Presciutti hanno raccolto 700 fans su Facebook e si parla di una disponibilità una settantina di gualdesi pronti ad appoggiare il progetto politico del Movimento. Il primo appuntamento elettorale è previsto il 18 marzo alle 21 al Cva del Biancospino.

"Invitiamo la città a partecipare al primo incontro pubblico del movimento civico SiAmo Gualdo. Sarà una serata di presentazione e importanti decisioni, alle quali non possiamo più sottrarci. La città vive un momento di grande difficoltà, sono necessarie le energie di tutti per ricostruire insieme un sentimento di unità ormai sbiadito. SiAmo Gualdo ogni volta che non ci giriamo dall’altra parte".

Gli organizzatori non hanno spiegato ancora eventuali alleanze (in area centrodestra) o se andranno con un proprio candidato a sindaco. Un nome che circola c'è ma non è ufficiale. Tra 24 ore Insieme per Gualdo svelerà tutto.