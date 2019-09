Elezioni regionali, Verini (Pd): "Bianconi un valore aggiunto, Fora spero sia nella coalizione"

"Fora? Auspico che possa essere parte di questo progetto civico. Bianconi? Ottimo candidato che ha scelto di rinunciare a una parte importante della sua vita per potersi dedicare ad altro. Il voto al centrodestra? A mio modo di vedere è una risorsa, è il segno di un'apertura da un lato, dall'altro della necessità di persone che provengono da altri mondi di riconoscersi in un progetto civico che sia diverso da quello che può proporre il centrodestra. C'è bisogno di ricostruire l'Umbria e l'attaccamento e l'impegno verso il territorio che Vincenzo ha sempre espresso ne sono una garanzia".

Il commissario del Pd, Walter Verini, a due giorni dall'ufficializzazione della candidatura a presidente di Vincenzo Bianconi, tira la linea e fissa una scadenza: "Tra oggi pomeriggio e domani convocherò l'assemblea regionale per sottoporre la lista che è stata definita. Una lista fatta di rinnovamento ed esperienza, rappresentativa di tutto il territorio regionale, con molti giovani e molte donne, anche con figure che non vengono dalla militanza stretta. Una lista in cui crediamo".

Della scelta del candidato è fortemente convinto: "La figura giusta che incarna perfettamente questa necessità di ricostruzione di cui la regione a bisogno. Gli attacchi di queste ore, be' sono il segno che questa candidatura inizia a far paura. Il voto al centrodestra, nel caso delle Europee, alla candidata di Forza Italia, una donna di Norcia, con la quale Vincenzo è cresciuto, un voto sulla persona. Come per il sindaco Alemanno, il cui progetto Bianconi ha ritenuto più valido. Ha fatto una scelta, per me questo non può che essere una ricchezza, perché al centro c'è il progetto".

Progetto e idee, terreno sul quale, sottolinea ancora Verini, Pd e Cinque stelle si sono incontrati: "Due forze che si sono fronteggiate per anni, anche aspramente, che trovano un equilibrio su cose concrete. Certo che è possibile, certo che non è facile".

Il percorso per arrivare a Bianconi è stato articolato, con molti nomi che si sono profilati e che poi sono svaniti: "Certo, noi il candidato civico che potesse rispondere alle necessità dei Cinque stelle lo avevamo: Andrea Fora. La convergenza non c'è stata per il timore, a mio avviso non giusto, che venisse individuato come il candidato del Pd. E allora abbiamo cercato più figure spendibili che ritenevamo valide. Alcune sono note, altre no. Abbiamo chiesto loro di rivoluzionare la loro vita da un giorno all'altro, non tutti se la sono sentita. Ma li voglio ringraziare indistintamente perché si sono detti onorati di essere stati coinvolti. E' un segnale molto bello. Tra questi, Vincenzo Bianconi ha dato la sua disponibilità, se ce ne fossero state più contemporaneamente avremmo trovato la sintesi".