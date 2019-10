Elezioni regionali Umbria, il Pd schiera il segretario Zingaretti: il programma

Elezioni regionali in Umbria, il Pd schiera i big. Il segretario nazionale del Partito democratico sarà in Umbria da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. Una serie di incontri e dibattiti, tra cui una cena conviviale, in varie città della regione per sostenere la candidatura a presidente di Vincenzo Bianconi.

Ecco tutto il programma. Venerdì 18 alle 16,30 Zingaretti arriverà a Narni, a Palazzo dei Priori; alle 18,30 a Foligno in piazza della Repubblica. Alle 20,30 al Trasimeno per una cena – aperta a tutti i simpatizzanti e alla presenza di molti candidati nelle liste di Bianconi – al ristorante "Da Faliero" a Magione.

Sabato 19 ottobre alle 9 sarà a Pian di Massiano; alle 10,30 a Città di Castello all'auditorium Sant'Antonio; alle 16 al lungolago di Passignano e alle 17 a Marsciano al teatro Concordia.

La visita si chiuderà nella mattinata di domenica a Norcia per iniziative e incontri sulla ricostruzione.