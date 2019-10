LA VIGNETTA di Pellegrini - Berlusconi, la campagna elettorale, la barzelletta del somaro e il Palio di Gualdo

Campagna elettorale. Il Cavaliere torna in Umbria , stavolta a Terni per la chiusura della Campagna elettorale. L'ultima sua visita sarà ricordata soprattutto per la barzelletta sporcacciona sul somaro molto dotato. Il suo staff ha dovuto escludere dalle tappe la città di Gualdo Tadino dove il somaro è venerato oltre che essere un destriero da corsa. Altro che asino! Se avesse, in quella città, ridetto la barzelletta... addio voti alla Tesei e a Forza Italia. Meglio a Terni... la città dell'acciaio... dove si spera non racconti la barzelletta sulle mogli dei metalmeccanici! In caso contrario ritornano subito tutti "rossi". Ecco la vignetta del nostro Giuseppe Pellegrini