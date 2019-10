Elezioni regionali, Silvio Berlusconi in Umbria per sostenere i candidati di Forza Italia: dove e quando

Forza Italia cala "l'asso": il presidente Silvio Berlusconi in Umbria per due giorni di incontri a sostegno dei candidati di Forza Italia in corsa per Palazzo Cesaroni.

Il Cavaliere sarà giovedì 17 ottobre, ore 17.30, al Park Hotel di Ponte San Giovanni, per la conferenza stampa di coalizione. Alle 18 è atteso al centro congressi Capitini insieme al leader della Lega, Matteo Salvini e alla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, per incontrare il mondo pro life. Concluderà a prima delle due giornate umbre alle 20.30 a San Martino in Campo.

Venerdì 18, si riparte dal centro storico di Perugia. Berlusconi sarà accompagnato dal sindaco Andrea Romizi per le vie della città. Alle 13 visita alla Barton e poi, alle 13.30, incontro con i simpatizzanti al Barton Park.