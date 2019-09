Elezioni regionali Umbria, il sondaggio: sfida Tesei-Bianconi

Primo sondaggio sulle elezioni regionali in Umbria. E' quello di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi: "In Umbria la sfida è aperta - scrive Agi - sarà un testa a testa: tra Donatella Tesei, candidata a capo di una coalizione di centrodestra (Lega-FI-FdI) e Vincenzo Bianconi, candidato espresso da un’inedita alleanza giallo-rossa PD-M5S, su cui si regge l’esecutivo nazionale ma che per la prima volta è anche un’alleanza elettorale a tutti gli effetti".



Come spiega Agi, nel sondaggio "entrambi i candidati superano il 40% dei consensi, e sono separati da pochi punti: 47,2% per la Tesei, 43,1% per Bianconi".

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, spiega il sondaggio Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, "Donatella Tesei è in lieve vantaggio: la candidata del centrodestra può contare in questo momento sul 47,2% dei consensi, contro il 43,1% di Bianconi. Claudio Ricci, che fu già candidato del centrodestra alla guida della Regione nel 2015, raccoglie il 6,2%. Nonostante si tratti di un consenso piuttosto esiguo, potrebbe tuttavia risultare decisivo: se dovesse togliere voti alla Tesei, Ricci potrebbe essere l’ago della bilancia di queste elezioni. Gli altri candidati raccolgono meno del 2% dei consensi ciascuno, mentre quasi il 15% degli aventi diritto si dichiara ancora indeciso e il 18,2% afferma che non andrà a votare".