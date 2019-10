Elezioni regionali, la Lega schiera i big: Salvini e Centinaio in Umbria, il programma

La Lega schiera i big per la campagna elettorale: lunedì 7 ottobre, mentre Matteo Salvini incontrerà i cittadini a Narni e Terni, in Umbria sarà presente anche Gian Marco Centinaio. Il senatore leghista, accompagnato dai Parlamentari umbri e dai candidati Lega alle Elezioni Regionali del 27 ottobre, farà tappa a Todi, Deruta, Perugia e Orvieto per un “tour” di visite aziendali, incontri con amministratori locali e comizi.

Ecco il programma: primi appuntamenti a partire dalle ore 10 a Todi presso l’Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli, la Cantina Tudernum e l’Archivio Storico. Dopo un aperitivo con gli amministratori leghisti della Media Valle del Tevere e con i sostenitori al Ristorante Basico di Corso del Popolo, Gian Marco Centinaio farà visita alla Fondazione Agraria di Casalina e allo stabilimento Grifolatte di Ponte San Giovanni per poi incontrare esponenti della Coldiretti presso il Consorzio Agrario di Perugia. La giornata del senatore si concluderà con il comizio pubblico a Orvieto, previsto alle ore 18 presso il Palazzo dei Sette, sala del Governatore in corso Cavour.

Come spiega una nota della Lega, “il ritorno di Gian Marco Centinaio in Umbria sarà occasione di confronto con imprenditori, amministratori, cittadini e con gli attori principali del territorio su temi fondamentali come turismo e agricoltura, settori strategici penalizzati dall’incapacità della Regione Umbria di valorizzare risorse ed eccellenze locali turistiche e agroalimentari”.

E non è finita qui. Ancona la Lega: “Quella di Centinaio è solo una delle tante presenze che nei prossimi giorni caratterizzeranno la regione Umbria: attesi esponenti nazionali e parlamentari Lega tra cui Giorgetti, Guidesi, Garavaglia, Romeo, e Molinari”.