Elezioni regionali Umbria, Salvini ancora in tour: visita a Capanne, poi Ponte San Giovanni e Bastia Umbra

Matteo Salvini ancora in Umbria il 2 e 3 ottobre. Il leader della Lega, mercoledì 2 ottobre alle ore 18, insieme ai parlamentari umbri del carroccio, visiterà il carcere di Capanne ed incontrerà gli agenti di polizia penitenziaria. All'incontro, organizzato dalla Lega Umbria, sono state invitate tutte le sigle sindacali.

"La scelta di inserire il carcere di Capanne all'interno del programma - spiega la Lega - , così come fatto con numerosi altri istituti di pena, testimonia la vicinanza e l'attenzione di Matteo Salvini e della Lega per la Polizia Penitenziaria. L'incontro avrà ad oggetto, da un lato, il ruolo ed il futuro della Polizia penitenziaria la cui responsabilità, secondo la Lega, deve passare dal ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Interno e, dall'altro, la gravissima situazione che ha recentemente riguardato il carcere di Capanne e gli altri istituti umbri, sia sul piano delle croniche carenze di organico e di dotazioni, che su quello del sovraffollamento, in particolare per i cosiddetti "ristretti" stranieri e per i detenuti psichiatrici".

Il programma del 3 ottobre prevede un incontro con i cittadini alle ore 9 presso il Cva di Ponte San Giovanni (Parco Bellini - via Pietro Castellini - adiacente mercato settimanale), mentre alle ore 11 Matteo Salvini terrà un comizio a Bastia in Piazza Mazzini.