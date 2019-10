Perugia, Conte a Eurochocolate: "Le elezioni regionali in Umbria non saranno un test per il Governo"

"Con tutto il rispetto per la popolazione umbra, una popolazione che è pari alla provincia di Lecce non può essere determinante per le sorti del Governo". Detto in altro modo: "Il voto in Umbria non può essere un test per il Governo". Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, nel pomeriggio a Perugia con il bagno di folla a Eurochocolate, tra selfie e cioccolatini, incontra il candidato presidente del 'patto civico' Vincenzo Bianconi e 'addolcisce' la campagna elettorale per le elezioni regionali del 27 ottobre.

Conte annuncia novità sulla ricostruzione post terremoto: "Sono molto vicino alla popolazione umbra che ha sofferto molto - ha spiegato -, stiamo lavorando a un decreto terremoto anche per loro. Sapete che ho raccolto tante segnalazioni e sto cercando di riunire con le forze di Governo e di far confluire in un ulteriore provvedimento normativo quello che serve per accelerare le attività di ricostruzione. Quindi c'è la massima attenzione".

E qui arriva il però: "Con tutto il rispetto per la popolazione umbra, una popolazione che è pari alla provincia di Lecce non può essere determinante per le sorti del Governo". E ancora: "C'è molta attenzione - ha spiegato il presidente del consiglio - è un esperimento politico molto importante, io stesso ci credo molto. E' chiaro però che è stato un esperimento che si è formato e che è stato organizzato in poco tempo e non può essere in ogni caso un test per il Governo".

La visita di Conte a Eurochocolate "è istituzionale a metà strada, avete visto quanto cioccolato ho mangiato, fatemi anche rilassare. Campagna elettorale? Io non ho fatto nessun comizio, non dite stupidaggini". Oggi, quasi in contemporanea con Conte, a Eurochocolate erano presenti, ma in visita 'privata', il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il Ministro della Giustia Alfonso Bonafede. Venerdì, invece, tra gli stand della kermesse del cioccolato c'era Silvio Berlusconi. Domani arriverà il leader della Lega Matteo Salvini.