Elezioni regionali Umbria: Di Maio, Zingaretti, Speranza e Conte insieme. Renzi non ci sarà

Tutti insieme, o quasi per la presentazione della manovra di bilancio. Ad annunciarlo è Di Maio, Renzi però declina. All'incontro domani mattina a Narni, all'Audutorium San Domenico, nell'ultimo giorno della campagna elettorale per le elezioni regionali in Umbria, interverranno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro degli Esteri Luigi di Maio, il Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Quasi tutta la coalizione di Governo, visto che Italia Viva motiva con un 'non abbiamo candidati' la manca presenza. E' il primo evento congiunto Pd-M5s. E in Umbria i due partiti sostengono l'imprenditore Vincenzo Bianconi, candidato del Patto Civico alla presidente della Regione Umbria.

Come ha spiegato Di Maio, l'obiettivo dell'evento sarà "spiegare nei dettagli questa manovra, che mantiene la promessa di non aumentare l'Iva, abolisce il super ticket in sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbassa il cuneo fiscale".

E il candidato del Patto Civico, Vincenzo Bianconi, spiega: "Domani i rappresentanti della coalizione di governo saranno in Umbria, insieme, per parlare di quanto si può fare se si condivide una visione". E ancora: "La manovra, ma anche il decreto terremoto, sono la traduzione più evidente di una prospettiva per il bene comune che va al di là degli slogan e che risponde ai problemi e ai sogni delle persone e non alimenta le loro paure. Unità, prospettiva, concretezza: ecco come si cambia. Con generosità, umiltà, metodo".